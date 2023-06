Wizz Air feiert das 5-jährige Jubiläum der Basis in Wien

Der ungarische Billigflieger Wizz Air feiert das 5-jährige Bestehen der Basis in Wien und 7 Jahre Betrieb am Flughafen Wien.

Seit Beginn ihrer Tätigkeit in Wien hat die Fluggesellschaft 7 Millionen Passagieren günstige Reisemöglichkeiten geboten und ihnen ermöglicht, bequem von und nach Wien zu reisen, wie es in einer Presseaussendung des Unternehmens heißt. Derzeit sind sechs Airbus A321neo am Flughafen Wien stationiert, welche 38 verschiedene Destinationen in 25 Ländern anfliegen.

Valeria Bragarenco, Corporate Communications Manager, bei Wizz Air sagte: „Wir freuen uns, unser 5-jähriges Bestehen in Wien zu feiern, das seit 2018 eine wichtige Basis für uns ist. In den letzten fünf Jahren konnten wir ein signifikantes Wachstum der Passagierzahlen von und nach Wien verzeichnen."

(red / W6)