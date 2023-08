Flughafen Budweis nun als internationaler Verkehrsflughafen in Betrieb

Seit über 20 Jahren gibt es Pläne, den ehemaligen Militärflughafen im böhmischen Budweis (České Budějovice) in einen vollwertigen Zivilflughafen umzubauen. Allerdings gab es bislang keine einzige reguläre Charter- oder Linienverbindung. Das ändert sich in wenigen Tagen. Gleich mehrere Destinationen werden vom JCL, so der 3-Letter-Code des Flughafens, aus angesteuert. Die Flüge seien bereits gut gebucht, heißt es aus Tschechien.