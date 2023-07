Scharfe Kritik an Ryanair: "Geizig bei den Piloten, großzügig bei Michael O`Leary"

Die Pilotenvereinigung Cockpit übt erneut scharfe Kritik an der wegen der Arbeitsbedingungen ihres Personals umstrittenen irischen Billigfluggesellschaft Ryanair. So schreibt der Verband in einer Aussendung: Fairness auf O'Leary-Art: Während die Piloten-Gehälter trotz hoher Inflation so gut wie gar nicht erhöht werden und damit enorme Kaufkraftverluste bei der Belegschaft entstehen, streicht der Airline-Boss allein bei seinem Base Pay eine Gehaltserhöhung um satte 240 Prozent ein.