Ryanair-Jet bei Landung verunfallt

Der Unfall ereignete sich am 9. April. Die aus Liverpool kommende Boeing 737-800, EI-DHH, setzte zur Landung auf der Piste 28L des Flughafens Dublin an. Nach dem Aufsetzen kollabierte das Bugfahrwerk des Jets, woraufhin die Maschine nach links von der Piste abkam. Den Piloten gelang es, die Maschine zurück auf die Landebahn zu steuern. Sie konnten die Piste jedoch nicht mehr verlassen. Der Tower wies die nachfolgende Maschine an, ein Durchstartmanöver zu fliegen.

Der Funkverkehr rund um den Zwischenfall ist hier abrufbar.

Die Ursache des Unfalls wird nun untersucht.

(red)