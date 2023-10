Flughafen Frankfurt im September: Aufkommen weiter im Aufwärtstrend

Im September flogen über Frankfurt Airport rund 5,8 Millionen Passagiere. Das entspricht einem Wachstum von 18,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022. Von den Fluggastzahlen im September 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 13,9 Prozent entfernt1.



Kumuliert über die ersten neun Monate des Jahres lag das Aufkommen bei rund 44,5 Millionen Passagieren. Dies entsprach einem Plus von 23,9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 und einem Minus von 17,8 Prozent gegenüber 2019.



Das Cargo-Aufkommen stieg im Berichtsmonat leicht an. Es lag mit 163.687 Tonnen um 1,3 Prozent über dem Vergleichsmonat 2022. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 16,0 Prozent auf 39.653 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte wuchs um 13,1 Prozent auf rund 2,5 Millionen Tonnen (jeweils gegenüber September 2022).



Auch die internationalen Beteiligungsflughäfen wuchsen weiter. Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat 140.455 Fluggäste (plus 18,2 Prozent). Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg auf 1,0 Millionen Passagiere (plus 1,5 Prozent). Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im September rund 1,8 Millionen Fluggäste (plus 10,4 Prozent). An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Verkehrszahlen auf 5,1 Millionen Fluggäste (plus 9,9 Prozent). Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien nahmen um 14,9 Prozent auf 486.137 Reisende zu. Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf 4,9 Millionen Fluggäste zu (plus 10,2 Prozent).



Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen wuchs im Berichtsmonat um 12,1 Prozent und lag bei 19,3 Millionen Passagieren.

(red / Fraport)