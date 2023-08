EL AL Israel Airlines führt ersten Flug mit nachhaltigem Flugbenzin durch

EL AL Israel Airlines Ltd. feiert die Ankunft ihres 16. Boeing 787 Dreamliners am Montagmorgen nach einem Direktflug vom Boeing-Werk in Seattle. Es ist der erste Flug der jemals mit nachhaltigem Flugbenzin (SAF) in Israel gelandet ist. Mit diesem historischen Flug setzt EL AL zum ersten Mal das nachhaltige Flugbenzin ein und unterstreicht damit die weltweite Führungsrolle des Unternehmens bei der Reduzierung von Treibhausgasemissionen, so das Unternehmen in einer Aussendung.

Insgesamt 30 % des auf dem Flug von Seattle nach Tel Aviv verwendeten Treibstoffs war SAF. Das Benzin ähnelt chemisch dem herkömmlichen fossilen Düsentreibstoff, wird aber aus Quellen wie Kohlenstoff in der Luft gewonnen. Im Juni 2023 wurde EL AL in das IATA-Umweltbewertungsprogramm (IEnvA) aufgenommen, welches das Engagement der weltweit führenden Fluggesellschaften zur Verbesserung ihrer Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistung bewertet. Die Teilnahme von EL AL an dem Zertifizierungsprogramm ist ein weiteres Beispiel für das Umweltengagement des Unternehmens.

Die Ankunft des Flugzeugs wurde mit einer Wasserfontäne gefeiert, an der EL AL CEO Dina Ben Tal Ganancia, der Bürgermeister von Nof HaGalil, Ronen Plot, der Präsident von Boeing Israel, Ido Nehushtan, Kenny Rozenberg und Daryl Hagler teilnahmen. Dina Ben Tal Ganancia, CEO von EL AL Israel Airlines Ltd sagte nach der Landung: "Die Begrüßung eines neuen Dreamliner ist für uns immer ein aufregendes Ereignis. Die heutige historische Ankunft unseres ersten SAF-Jets ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserem strategischen Plan - der Erweiterung und Erneuerung unserer Flotte und der Stärkung unseres Engagements für Nachhaltigkeit. Wir sind Boeing dankbar für die langjährige Partnerschaft, die uns hilft, unseren Kunden das sicherste und angenehmste Reiseerlebnis zu bieten."

Der neue Dreamliner ist der vierte 787-8 in der Flotte von EL AL und Teil der jüngsten Anschaffung neuer Flugzeuge durch das Unternehmen. Die Finanzierungstransaktion wurde von ABL Aviation arrangiert und ist die sechste JOLCO-Finanzierungstransaktion, die EL AL seit 2018 durchgeführt hat. Das Flugzeug bietet Platz für 238 Passagiere in drei Klassen - Business, Premium und Economy. Die Dreamliner-Flotte von EL AL umfasst nun vier Boeing 787-8 und 12 787-9. Eingesetzt werden sie vor allem auf den Langstreckenzielen in Nordamerika, Europa und dem Fernen Osten. Die Ankunft der neuesten Flugzeuge ist Teil des strategischen Plans von El Al, seine Flotte zu erweitern und zu erneuern, das Kundenerlebnis zu verbessern und sich auf eine effizientere Treibstoffnutzung zu konzentrieren.

