Radikal-islamischer Terror gegen Israel: EL AL Israel Airlines flog erstmals seit 41 Jahren am Schabbat

Nach dem Terroranschlag der radikal-muslimischen Terrororganisation Hamas, bei dem arabische Terroristen mindestens 1.300 Israels, darunter ganze Familien mit ihren Babys, unter fanatischen "Allahu akbar!"-Rufen bestialisch abschlachteten, teilweise köpften, und in ihrem von gewaltbereiten islamischen Antisemitismus getragenen Blutrausch - vor dem der große österreichisch-jüdische Künstler Arik Brauer übrigens 2018 bereits öffentlich gewarnt hatte - ganze Familien ausrotteten, unterstützt auch die israelische Fluggesellschaft EL AL den Abwehrkampf der israelischen Bevölkerung an der Heimatfront.

Traditionell fliegt die israelische Fluggesellschaft EL AL am Schabbat nicht, denn diese Ruhezeit ist für gläubige Juden heilig und wird auch von vielen säkularen Juden eingehalten. Der Schabbat dauert von Sonnenuntergang am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag.

Erstmals seit 41 Jahren hat Israels Flag Carrier jetzt am Schabbat dennoch Flüge durchgeführt, um die Heimatfront im Kampf gegen den radikal-islamischen Terror zu unterstützen. Mit der offiziellen Genehmigung der höchsten Rabbiner Israels wurden Sonderflüge mit zwei Boeing 787 nach New York und Bangkok durchgeführt, um Israelis, die ihren Militärdienst zur Verteidigung Israels antreten müssen oder freiwillig wollen, in die Heimat zu fliegen. Die Flüge seien für die israelischen Heimatschützer kostenlos gewesen, erklärte die Fluggesellschaft in einem Statement.

(red)