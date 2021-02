Katze verwüstete Boeing 737-900ER von EL AL Israel Airlines

Mehrere Tage lang war eine Katze unbemerkt an Bord der Boeing 737-900ER, 4X-EHB, von EL AL eingeschlossen. Wie das Tier zuvor überhaupt an Bord gelangen konnte, war vorerst unklar. Fest steht nur, dass das Tier mindestens zehn Tage lang im Flugzeug war - ohne Essen oder Trinken.

Die verzweifelte Samtpfote knabberte in dieser Zeit deshalb alles an, was ihr womöglich essbar erschien - auch im Cockpit - und richtete damit immensen Schaden an.

Diese Aufnahme des von der Katze schwer beschädigten Cockpits verbreitete Blumental via Twitter

Entdeckt wurde die Katze zufällig vom Reporter Itay Blumental, der sie hinter dem Cockpitfenster sitzen sah und sofort das Personal der Fluglinie alarmierte. Die Techniker öffneten die Türe und befreiten das völlig erschöpfte Tier.

