SunExpress kehrt nach Graz zurück

SunExpress, das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, kehrt wieder an den Flughafen Graz zurück. Ab dem 2. April 2024 fliegt die Airline direkt von Graz nach Antalya. Es gibt drei wöchentliche Flüge, jeweils dienstags, donnerstags und samstags. Während der Sommerferien wird sonntags eine vierte Verbindung zur Verfügung stehen, um den Nonstopflug in den Sommerurlaub für alle Menschen aus der Steiermark und Kärnten noch einfacher zu ermöglichen, teilte der Flughafen Graz mit.

„Mit der Wiederaufnahme von Graz in unser Streckennetz bieten wir eine attraktive Möglichkeit für Österreicher, die Türkei zu erkunden“, erklärt Peter Glade, Commercial Director bei SunExpress, und ergänzt: „Neben dem Standort Wien eröffnet die Erweiterung in Graz auch den Menschen in der Steiermark und in Kärnten Zugang zu türkischen Sehenswürdigkeiten und der spannenden Kultur des Landes. Wir freuen uns sehr, die Alpenrepublik und den Strand einander hiermit wieder ein Stück näher bringen zu können.“

„Antalya zählt zu den beliebtesten Reisezielen unserer Fluggäste. Durch die Streckenaufnahme ab Anfang April können unsere Kunden noch früher als bisher Sonne, Strand und Meer genießen“, freut sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Flughafen Graz.

Über SunExpress

SunExpress wurde 1989 als Joint Venture zwischen Lufthansa und Turkish Airlines gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Charter- und Ferienflügen in die Türkei. Der Urlaubsspezialist bedient mit seiner modernen Boeing 737-Flotte derzeit ein Streckennetz von rund 60 internationalen Destinationen. Die Fluggesellschaft verbindet seit mehr als 30 Jahren türkische Gastfreundschaft mit deutscher Präzision und heißt jährlich rund 10 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge willkommen. SunExpress ist ein starker Partner des Türkeitourismus und wurde bereits mehrfach für den Service und den Komfort an Bord seiner Flüge ausgezeichnet. Der Carrier punktet mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einer breiten Palette an Innovationen und digitalen Services.

(red / GRZ)