SunExpress weitet sein Partnerschaftsmodell aus

SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, und Electra Airways, die führende europäische Charterfluggesellschaft mit Sitz in Sofia (Bulgarien), haben am 7. März 2024 im Rahmen der weltweit größten Tourismus-Fachmesse ITB Berlin eine Vereinbarung für eine Vertriebspartnerschaft über drei Jahre unterschrieben. Im Fokus stehen dabei die Sommermonate in den Jahren 2025, 2026 und 2027.

Das strategische Erfolgsmodell, das SunExpress bereits im Zuge einer starken langfristigen Partnerschaft mit Air Cairo etabliert hat, sieht vor, dass SunExpress alle kommerziellen Aufgaben von Netzplanung über Scheduling und Slots sowie Verkauf und Marketing bis hin zu Revenue Management übernimmt, während Electra Airways sich auf operative Aspekte wie Ground-Handling, Flugbetrieb und erstklassigen Onboard-Service konzentriert.

(red / SunExpress)