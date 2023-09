AUA kooperiert mit Nobelbetrieb „Zum schwarzen Kameel“

Austrian Airlines und die Wiener Top-Gastronomieadresse „Zum schwarzen Kameel“ bieten gemeinsam auf ausgewählten Flügen von Montag, dem 25. September bis Freitag, dem 29. September 2023, einen ganz besonderen „Gruß aus der Küche“. Gäste der Business Class dürfen sich auf zwei exklusive Spezialitäten freuen, die auf den Strecken von Wien nach Frankfurt, Hamburg und Zürich sowie auf den entsprechenden Retourflügen serviert werden.

„Schon zum dritten Mal in diesem Jahr kooperiert Austrian Airlines mit renommierten Traditionsbetrieben, um unseren Gästen die österreichische kulinarische Tradition näherzubringen und sie zu verwöhnen. Wir sind stolz, mit dem Wiener Familienunternehmen „Zum Schwarzen Kameel“ zusammenzuarbeiten, und freuen uns besonders, unseren Gästen österreichische Spezialitäten auf höchstem Niveau zu präsentieren", betonte Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines.

„Zum schwarzen Kameel“ ist seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil der Wiener Traditionsgastronomie im 1. Bezirk in Wien. Neben österreichischen Speiseklassikern gibt es auch eine Feinkosthandlung, eine Patisserie sowie eine Bar mit verschiedensten Hausspezialitäten. Gemeinsam mit ihrem Bruder Peter Friese leitet Martina Walli den Familienbetrieb und freut sich über die Kooperation mit Austrian Airlines: „Seit über 400 Jahren pflegen wir die reiche Tradition stilvollen Genießens. Jeder Gast erlebt eine kleine, kostbare Welt der Tafelfreuden, wie sie wienerischer nicht sein könnte. Mit unserem kleinen Sortiment aus der Schwarzen Kameel Sandwichbar an Bord von Austrian Airlines möchten wir die Gäste auch in luftigen Sphären verwöhnen!“

(red / OS)