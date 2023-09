AUA fliegt ab Winter von Klagenfurt nach Hamburg

Austrian Airlines nimmt neue Strecke von Klagenfurt nach Hamburg für den kommenden Winterflugplan 2023/2024 auf. Diese Strecke wird vom 13. Januar 2024 bis einschließlich 2. März 2024 jeweils an Samstagen bedient.

Die Flüge im Überblick

Strecke Flugnummer Flugtage Klagenfurt – Hamburg OS 283 Samstag Hamburg – Klagenfurt OS 284 Samstag

Austrian Airlines bindet Klagenfurt derzeit mit 13 wöchentlichen Direktflügen ganzjährig an den Hub Wien an, in den Wintermonaten sind es neun wöchentliche Flüge, ab März 2024 wieder 13 Flüge pro Woche. Mittels Umsteigeverbindungen über das Drehkreuz Wien sind Ziele in ganz Europa und weltweit an den Kärntner Wirtschaftsraum und das Tourismusland Kärnten angebunden.

Auch für Hamburg bietet sich eine Kombination aus den neuen Direktflügen und den Umsteigeverbindungen über Wien an, wodurch eine komfortable Erreichbarkeit und zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten gegeben sind. Flüge sind ab sofort unter austrian.com buchbar.

(red / OS)