Flughafen Wien: Mehr als 3 Millionen Passagiere im August

Nach einem starken Juli erreichten die Passagierzahlen am Flughafen Wien auch im Ferienmonat August nahezu Vorkrisenniveau: Im August 2023 legten die Passagierzahlen um 14,1% auf 4.084.286 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und um 12,1% auf 3.103.842 Reisende am Standort Wien gegenüber dem August des Vorjahres zu. Damit liegt das Passagieraufkommen im August 2023 in der Gruppe bei 100,4% und am Standort Wien bei 98,5% des August 2019 – und damit in Wien nahezu auf dem Niveau des Jahres vor Beginn der bis heute andauernden Corona-Pandemie.