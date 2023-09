Flughafen Wien und AUA bieten neue Services für mehr Barrierefreiheit für Passagiere

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die die AUA und der Flughafen Wien als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer gemeinsamen Aussendung verwenden, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Die AUA und der Flughafen Wien werden aufgefordert, zu einer normalen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Bevölkerung verwendet und gewünscht wird, und die Menschen nicht mit ihrem ideologischen Gender-Unsinn zwangszubeglücken. Seit Jahren steigt die Zahl jener Menschen, die diesen sprachlichen Unsinn ablehnen auch - auch eine deutliche Mehrheit der Frauen lehnt Gendern ab.

„Barrierefreiheit und Inklusion sind wichtige Anliegen des Flughafen Wien. Dafür setzen wir laufend zahlreiche Maßnahmen um, damit Flugreisen für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder unsichtbaren Beeinträchtigungen einfach und entspannt ablaufen. Davon profitieren letztlich alle Reisenden, denn mehr Barrierefreiheit trägt auch zu mehr Servicequalität für alle Passagiere bei“, freut sich Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, über die zwei neuen Maßnahmen.

Hidden Disabilities Sunflower Programm

Eine Behinderung ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, so sind vier von fünf Beeinträchtigungen unsichtbar. Um Menschen mit unsichtbaren Beeinträchtigungen zu helfen, wurde das Hidden Sunflower Programm ins Leben gerufen. Betroffene können mit einem Schlüsselband, Armband oder Pin im Sonnenblumen-Design signalisieren, dass sie Unterstützung benötigen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafen Wien und Austrian Airlines, die im direkten Passagierkontakt stehen, ist die Sonnenblume ein Zeichen, dass ihre Trägerinnen und Träger unter Umständen etwas mehr Zeit oder Unterstützung benötigen. Die Schlüsselbänder und Pins sind ab sofort für Passagiere an den Informations-Schaltern im Terminal 1 und 3 erhältlich. Auf allen Austrian Airlines Flügen können Passagiere Armbänder oder Pins erhalten.

Ursprünglich am Flughafen London Gatwick in Großbritannien konzipiert, hat sich das Hidden Disabilities Sunflower Programm mittlerweile in vielen Gesellschaftsbereichen durchgesetzt. In der Luftfahrt nehmen bereits 220 Flughäfen weltweit und 12 Airlines teil, darunter auch Ryanair, Turkish Airlines und British Airways. Nähere Informationen gibt es unter hdsunflower.com.

Visuelles Dolmetschen mit der Aira App

Die Aira App ist neben dem PRM-Service, dem visuellem Leitsystem und anderen Maßnahmen eine weitere Unterstützung für Passagiere mit Sehbehinderungen am Flughafen Wien. Aira ist ein professioneller, interaktiver Live-Assistenzdienst für blinde und sehbehinderte Menschen. Mit der leistungsstarken Kombination von Handy-Kamera und der Aira-App auf dem Smartphone hilft ein professionell geschulter Agent durch visuelles Dolmetschen, was im Blickfeld der Kamera zu sehen ist oder auf dem Bildschirm angezeigt wird. Vom Beschreiben bis zum Vorlesen, vom Erklären bis zum Navigieren – dabei können sich Userinnen und User der App auf die einfachen, sicheren und zuverlässigen Anweisungen der Agents verlassen. Aira ist in fünf Ländern weltweit rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr aktiv und unterstützt überall dort, wo es eine Internetverbindung gibt. Mit bisher Millionen von Anrufen wird Aira von hunderten Organisationen vor allem im englischsprachigen Raum genutzt, darunter von verschiedenen Unternehmen, Einzelhändlern, Universitäten und 35 Flughäfen in den USA und Kanada. Der Flughafen Wien ist somit der erste Flughafen in Europa, der Passagieren mit einer Sehbehinderung diesen Service ermöglicht. Die Aira App ist auf Englisch, Spanisch und bald auch auf Französisch für iOS und Android verfügbar. Am Flughafen Wien kann man die App kostenlos nutzen. Mehr Informationen gibt es unter www.aira.io.

Barrierefreies Reisen am Flughafen Wien

Am Flughafen Wien gibt es für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder unsichtbaren Beeinträchtigungen eine Reihe von verschiedenen Services wie zum Beispiel eine persönliche Begleitung vom Check-In bis zum Abflug. Außerdem stellt der Flughafen Wien bei allen Terminals und bei der Ankunftshalle barrierefreie Parkplätze kostenlos zum Ein- und Aussteigen zur Verfügung. Für eine längere Aufenthaltsdauer sind markierte Parkplätze um 50 % vergünstigt. Im Bedarfsfall bringen speziell ausgestattete Kleinbusse Passagiere mit eingeschränkter Mobilität sicher und schnell zum Flugzeug oder Terminal. Der Flughafen garantiert auch kürzere Wartezeiten beim Check-In, der Sicherheitskontrolle und am Gate. Weitere Informationen zur Barrierefreiheit am Flughafen Wien gibt es unter www.viennaairport.com/barrierefrei_reisen.

