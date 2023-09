Familientag am Flughafen Wien mit Emirates

Zum Ausklang der Schulferien lud Emirates am 31. August 2023, gemeinsam mit der Besucherwelt, Vertriebspartnern und deren jüngste Familienmitglieder zu einem abenteuerlichen Tag am Flughafen ein.

Für viele Familien mit Kindern endet mit dem Schulstart offiziell auch die Urlaubssaison. Doch bevor der stressige Schulalltag wieder losgeht, bot Emirates noch ein letztes Sommerhighlight für Vertriebspartner und deren jüngste Familienmitglieder. Rund 50 Travel Agents bekamen am 31. August spannende Einblicke in das rege Treiben am Airport. Das Emirates Team nahm die Gäste mit auf eine beeindruckende Rundfahrt am Flughafen. Die jüngsten Gäste besuchten vor Ort eine Boeing 777 und waren erstaunt zu erfahren, dass 12 Giraffen in die Länge dieses imposanten Flugzeugs passen. Anschließend ging es weiter in die Besucherwelt. Dort konnten die Besucher im Erlebnisraum unter anderem mittels multimedialer Installationen einen Flug aus der Cockpit-Perspektive erleben und von der Besucherterrasse aus einen beeindruckenden 180-Grad-Blick auf das gesamte Flughafen-Areal genießen.

Auch an Bord viel zu entdecken

Emirates bietet den jüngsten Passagieren auch an Bord nach eigenen Angaben ein unvergessliches Erlebnis. Das Bordunterhaltungssystem ice sorgt mit einer breiten Auswahl an Filmen, Serien, Musik und Videospielen für alle Altersklassen für einen kurzweiligen Flug. Für Kinder ab zwei Jahren werden auf fast allen Strecken Kindermenüs auf einem farbenfrohen Essenstablett serviert. Zusätzlich sind in den speziell auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen zugeschnittenen Amenity Kits nützliche Extras wie Farbstifte oder Kopfhörer enthalten. Und für die Kleinsten stehen buchbare Babybetten, Wickeltische sowie Bio-Babynahrung, Milchnahrung und Babyflaschen zur Verfügung. Emirates bietet auch vor dem Flug zahlreiche Annehmlichkeiten wie Familien-Priority-Boarding, Mutter-Kind-Räume und spezielle Betreuungsdienste für Alleinreisende im Alter von fünf bis elf Jahren, um ein angenehmes Reiseerlebnis zu gewährleisten.

Mit diesem erlebnisreichen Tag hat Emirates in manchen kleinen Besucher, ganz gleich ob Bub oder Mädchen, den Traum geweckt, Pilot oder Flugbegleiter zu werden

