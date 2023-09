Hälfte der Condor Langstreckenflotte erneuert

A330neo D-ANRB markiert weiteren Meilenstein: Condor hat ihre neunte werksneue A330neo erhalten. Das Flugzeug mit der Registrierung D-ANRB landete am Samstag am Frankfurter Flughafen. Der kommerzielle Erstflug findet voraussichtlich Ende kommender Woche nach Kanada statt. Damit hat Condor seit Dezember 2022 wie geplant jeden Monat eine neue Maschine eingeflottet und inzwischen die Hälfte der bestellten Langstreckenflotte erhalten. Erstmals wurde mit dem neuesten Flottenmitglied die Farbe „Sea“ auf einer A330neo ausgeliefert. Damit ist die Farbpalette in der Langstreckenflotte komplett und ab sofort fliegen Gäste in den Farben „Island“, „Beach“ und „Sea“ zu den schönsten Langstreckenzielen weltweit.

„Dank des großen Engagements aller Condorianer, der gut eingespielten Zusammenarbeit mit Airbus, den Zulieferern und den Behörden, konnten wir mit dem aktuellen Flugzeug bereits die Hälfte der 18 bestellten Flugzeuge einflotten“, so Christian Schmitt, Chief Operations Officer und Accountable Manager Condor. „Das Feedback zum neuen Langstreckenflugzeug, dem Komfort und Design sowie den Annehmlichkeiten ist großartig. Wir sind stolz, unseren Gästen damit ein komplett neues Condor Borderlebnis der Extraklasse anzubieten und ab 2024 auf der gesamten Langstrecke mit der A330neo unterwegs zu sein.“

Insgesamt erwartet Condor 18 werksneue Langstreckenflugzeuge, die im Rahmen der gesamten Langstreckenflottenerneuerung bis 2024 die aktuelle B767-Flotte vollständig ablösen soll. Die Flugzeuge fliegen dabei zu gleicher Anzahl in den drei Farben „Island“-grün, „Beach“-beige und „Sea“-blau. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat bis zu fünf weiteren Bestelloptionen für eine A330neo zugestimmt, eine Bestellung erfolgte noch nicht. Die nächste A330neo wird ebenfalls in der Farbe „Sea“ ausgeliefert und im kommenden Monat erwartet.

Nach Abschluss der Langstreckenflottenerneuerung folgt die Condor Kurz- und Mittelstreckenflotte, bei der die aktuellen Flugzeuge Airbus A320/1 und Boeing 757 durch 41 werksneue A32Xneo ersetzt werden, davon 13 A320neo und 28 A321neo. Für 2024 und 2025 sind dabei insgesamt 14 Flugzeuge zur Auslieferung vorgesehen. Perspektivisch wird die Condor-Flotte im Rahmen der Flottenerneuerung insgesamt wachsen.

(red / DE)