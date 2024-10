Winterflugplan 2024: Ab Leipzig/Halle und Dresden zu Urlaubszentren und Drehkreuzen

Am Sonntag, dem 27. Oktober, trat an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden der Winterflugplan in Kraft. Das Angebot umfasst Verbindungen zu deutschen und internationalen Drehkreuzen sowie zu Sonnenzielen am Mittelmeer, am Roten Meer und im Atlantik. Der Winterflugplan gilt bis zum 29. März 2025.