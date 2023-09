Mehr Sonnenziele mit TUI ab Linz

TUI hat Urlaubsziele ab Linz im Programm, die auch im Oktober und November noch warme Badetemperaturen mit viel Sonnenschein versprechen: Marsa Alam sowie Hurghada in Ägypten, gefolgt von Larnaca auf Zypern sind die meistgebuchten Destinationen der Oberösterreicher für die heurigen Herbstferien.

Am 28. Oktober bringt TUI ihre Gäste für eine Woche Auszeit ab Linz auf die Urlaubsinsel Zypern. Besonders beliebt bei den TUI Gästen aus Oberösterreich ist Ägypten: Neu im Programm ist hier das Taucherparadies Marsa Alam am Roten Meer mit Flügen am 19. und 26. Oktober für jeweils eine Woche. Die neuen Strecken nach Ägypten stehen zusätzlich zu den Hurghada Abflügen am 20. und 23. Oktober 2023 zur Verfügung.

Islamischer Terror als Bedrohung

Ägypten gilt jedoch als nicht ungefährliches Reiseziel. Teile des Landes gelten als Sperrgebiet, es kommt seit Jahrzehnten immer wieder zu radikal-islamischen Terroranschlägen, wie etwa in Luxor 1997. Erst vor rund 8 Jahren brachten radikale muslimische Terroristen eine russische Verkehrsmaschine zum Absturz. In den Terroranschlag war offenbar auch in Techniker der Egypt Air verwickelt, der mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" sympathisierte. Zur Sicherheitssituation im Land schreibt etwa das österreichische Außenministerium explizit: "Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen besteht im ganzen Land ein allgemeines Sicherheitsrisiko von terroristischen und anderen Angriffen." Auch die Situation der Menschen- und Frauenrechte in Ägypten gibt Anlass zur Sorge.

Auch die Verlängerung der Griechenlandsaison auf Kreta geht in die Fortsetzung: Am 22. und 29. Oktober können TUI Gäste für eine Woche Kreta als ihr Herbstferien-Ziel ab Linz ansteuern.

(red / TUI)