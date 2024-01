Avanti Air hebt auch ab Linz und Graz ab

Von Linz aus steuert Avanti Air im Auftrag von Rhomberg Reisen die griechische Ferieninseln Kefaloia und Preveza an. Springer Reisen bedient Skiathos mit der kleinen deutschen Airline. Eurotours bietet ab Linz Flüge mit Avanti Air ins polnische Stettin an die Ostseeküste an.

Aus der Steiermark geht es von Graz aus im Auftrag von Springer Reisen mit Avanti Air nach Paros und Skiathos. Rhomberg Reisen hat Charter mit Avanti Air nach Kefalonia und Calvi aufgelegt

Im Auftrag von Eurotours fliegt Avanti Air außerdem auch von Graz in die westpommersche Stadt Stettin (Polnisch: Szczecin).

