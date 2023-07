Linz: 400 junge Feuerwehrkameraden besuchten den Fliegerhorst Vogler

Ab halb neun Uhr morgens beginnt sich eine Schlange an roten Fahrzeugen im Bereich der Wache der Kaserne Hörsching aufzustellen. An die 400 Jugendliche mit ihren Betreuern kommen in Bussen der einzelnen Feuerwehren aus dem Bezirk Kirchdorf, wo sie gerade an einem Jugendlager teilnehmen, zum Tor, um vom Öffentlichkeitsarbeits-Team des Militärkommandos in Empfang genommen zu werden. Der Besuch auf diesem Fliegerhorst der österreichischen Luftwaffe vor ein voller Erfolg.