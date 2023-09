SWISS vergrößert Premium Economy Class im Airbus A350

Der neue Airbus A350-900 von SWISS wird total über 242 Sitzplätze verfügen. Mit 38 Plätzen in der Premium Economy Class wird diese Reiseklasse grösser sein als in den bisherigen Langstreckenflugzeugen von SWISS. Damit reagiert die grösste Airline der Schweiz auf die steigende Nachfrage im Premium-Freizeitreisesegment.

Die für 2025 angekündigte Einflottung des neuen Flugzeugtyps Airbus A350-900 nimmt weiter Form an: Swiss International Air Lines (SWISS) hat festgelegt, wie die Passagierkabine des fabrikneuen Flugzeugs aussehen soll und so einen wichtigen Projektmeilenstein erreicht. Damit ist entschieden, wie die Kabinenbereiche aufgeteilt sein werden einschliesslich der Anordnung von Sitzen, Gängen, Waschräumen und Küchen. Ausserdem steht fest, wie viele Sitzplätze in den jeweiligen Reiseklassen zur Verfügung stehen werden. Die neuen Flugzeuge werden mit dem neuen Kabinenkonzept «SWISS Senses» ausgestattet sein, das SWISS Fluggästen ein völlig neues, persönlicheres Reiseerlebnis bieten wird.

SWISS baut Premium Economy Class aus

Der neue Airbus A350-900 wird insgesamt mit 242 Sitzplätzen ausgestattet sein, davon 3 in der First Class, 45 in der Business Class, 38 in der Premium Economy Class und 156 in der Economy Class.

Mit 38 Sitzen ist die Premium Economy Class deutlich größer als aktuell in den SWISS Flugzeugen. Damit reagiert die Airline der Schweiz auf die steigende Nachfrage im Premiumsegment, vor allem im Bereich Freizeitreisen, heißt es.

Airbus A350-900: der modernste seiner ArtSWISS wird ab 2025 sukzessive fünf neue Flugzeuge vom zweimotorigen Typ Airbus A350-900 einflotten und damit langfristig die noch vorhandenen vier Flugzeuge vom vierstrahligen Typ Airbus A340-300 ersetzen. Das Flugzeug ist das modernste und sparsamste Langstreckenflugzeug seiner Art. Gegenüber seinem Vorgängermodell erzeugt es rund 25 Prozent weniger CO 2 -Emissionen. Zudem produziert es weniger als halb so viel Lärmemissionen. Im Schnitt verbraucht der A350-900 nur noch rund 2,5 Liter Kerosin pro Passagier und 100 Kilometer Flugstrecke.

(red / LX)