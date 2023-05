Mit SWISS von Bremen aus nach Zürich

Swiss International Air Lines nimmt ab dem 29. Oktober 2023 ihre Strecke von Bremen nach Zürich wieder auf. Für Geschäftsreisende aus Bremen und dem Nordwesten ist Zürich damit wieder schnell und einfach zu erreichen. Für den Anfang bietet SWISS vier Flüge pro Woche an und zwar montags, mittwochs, donnerstags und sonntags. Die Flugzeit zum Drehkreuz in der Schweiz beträgt circa eineinhalb Stunden. Von dort gibt es Anschluss an das gesamte Streckennetz der SWISS. Buchbar ist die neue Verbindung ab sofort. Eingesetzt wird eine Maschine des Typs Airbus A220. „Es ist eine sehr erfreuliche Nachricht für den Flughafen Bremen und die gesamte Region, dass Swiss die Verbindung nach Zürich wiederaufnimmt. Damit wird unser Streckennetz um eine sehr gefragte Destination und gleichzeitig um ein bei den Reisenden sehr beliebtes Drehkreuz erweitert“, sagt Marc Cezanne, Geschäftsführer des Flughafen Bremen über die kommende Verbindung. Kay Christian Hillmann, Honorarkonsul der Schweiz im Land Bremen, sagt dazu: „Das Konsulat der Schweiz in Bremen begrüßt die Wiederaufnahme der direkten Flugverbindung zwischen Zürich und Bremen und dankt der SWISS für diesen positiven Entscheid. Ab Ende Oktober haben wieder alle Reisenden ab Bremen die Möglichkeit ohne Umzusteigen in die Schweiz zu fliegen. Dieses betrifft in erfreulicher Weise die Geschäftsreisenden und Touristen mit Zielen in der Schweiz aber auch Interkontinentalreisende, die Zürich als Drehkreuz der Star Alliance nutzen. Nicht zu vergessen die zahlreichen Touristen aus der Schweiz, die Land und Leute der norddeutschen Tiefebene schätzen.“

Der Flughafen Bremen dient dazu als Gateway für Touristen aus der Schweiz für Urlaube an der niedersächsischen Nordseeküste und Städtereisen nach Bremen und Bremerhaven.

(red / BRE)