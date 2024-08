Sonderflug: AUA Boeing 777 fliegt gestrandete SWISS-Passagiere aus Kasachstan aus

Wegen eines medizinischen Notfalls an Bord, musste gestern eine Boeing 777-300ER der SWISS außerplanmäßig in Kasachstan landen. Die Maschine befand sich auf dem Weg von Tokio nach Zürich. Beim Rollen kam die Maschine mit dem Bugfahrwerk von der Piste ab und konnte deshalb nicht wieder starten. Dadurch waren die über 300 Passagiere in Astana gestrandet. Um sie zurückzubringen, forderte die SWISS Unterstützung von ihrer Schwestergesellschaft Austrian Airlines an.