Anlässlich seines 20 Jahr-Jubiläums verkündet der City Airport Train die Investition in drei neue Züge von Stadler mit Auslieferungsdatum 2027 und stellt diese der Öffentlichkeit vor.

Hinweis: Die unsinnige Gender-Form, die die Medienagentur des City Airport Trains als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird.

Die fünfteiligen Züge der Ausführung KISS werden rund 300 Passagieren Platz bieten und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h.

Am 14. Dezember 2003 fanden die Erstfahrten des City Airport Train zwischen Flughafen und Wiener Stadtzentrum statt. Rund 20 Millionen Kund:innen haben die grünen Expresszüge seitdem in nur 16 Minuten Fahrzeit befördert. Viele Zusatzservices wie gratis Gepäckschließfächer, gratis WLAN und natürlich die persönliche Betreuung durch die CAT Train Attendants überzeugen nach wie vor. Auch der europaweit einzigartige CAT City Check-In in Wien Mitte steht den CAT-Passagieren kostenfrei zur Verfügung. Die CAT Travel Guarantee sieht außerdem anlassbezogen eine Rückerstattung von Flug- und Hotelkosten vor.

Am Donnerstag, dem 14. Dezember, feiert der CAT mit seinen Passagieren seinen 20. Geburtstag im CAT Terminal in Wien Mitte.

Keine Angaben machte die City Airport Train Gesellschaft darüber, wie viel in die neuen Züge investiert wurde.

(red / CAT)