Der City Airport Train zieht positive Bilanz und präsentiert das Geschäftsergebnis für 2024: Insgesamt nutzten 1,74 Mio. Fahrgäste den Wiener Flughafenexpress, was einem Plus von rund 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Hinweis: Die Gender-Form, welche der City Airport Train als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Übrigens: Mehrere deutsche Medien, darunter der "Tagesspiegel", verzichten wieder auf das Gendern, nachdem Konsumenten massiv Widerstand gegen diese sprachliche Dummheit geleistet haben.

Einhergehend mit dem Kundenwachstum konnten auch die Umsatzerlöse auf 15,94 Mio. Euro (+ 7,8 Prozent) gesteigert werden, was in einem Jahresergebnis (EBIT) von 1,79 Mio. Euro (IFRS) resultiert.



„Das Ergebnis des vergangenen Jahres zeigt wieder einmal deutlich, dass die Passagiere aus dem In- und Ausland das Premium-Angebot und die Vorteile des CAT zu schätzen wissen“, freuen sich die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und Christoph Korherr. „Wir werden weiterhin unermüdlich daran arbeiten, diesen Standard weiter zu verbessern und die Reise ins und aus dem Wiener Stadtzentrum bereits zu einem rundum sorgenlosen Teil des Urlaubs zu machen.“



Zukunftsweisende Kooperationen und Zusatzprodukte

Für gesteigerte Einnahmen im vergangenen Jahr und auch künftig sorgen neue Initiativen zusammen mit Vertriebspartnern sowie Marketingkooperationen. Eine Reihe von Zusatzprodukten wie der Flexipass und die Vienna City Card mit 7 Tagen Gültigkeit können nun bereits am Flughafen gemeinsam mit dem CAT-Ticket erworben werden, wobei die Passagiere von der umfassenden Beratung durch die CAT-Mitarbeiter profitieren. Marketing-Kooperationen mit Partnern aus dem Sport-, Kunst- und Kulturbereich überzeugen zudem Wien-Reisende bereits bei der Reiseplanung von den Vorteilen des CAT.



Die Weichen für die Zukunft sind gestellt

Ab Herbst 2026 wird der City Airport Train aufgrund der Stammstreckensperre einen Busbetrieb anbieten. Ein Streckenabschnitt zwischen Wien Mitte und Rennweg wird im Zuge von Renovierungsarbeiten für 14 Monate für den gesamten Schienenverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum bietet der CAT einen Ersatzbusbetrieb mit höherer Frequenz und dem gewohnten Premiumkomfort mit SETRA-Bussen der Firmen BLAGUSS und Dr. Richard an. Weitere Details hierzu werden noch bekanntgegeben.

(red / CAT)