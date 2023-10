Besondere Ehrung für Pilotenlegende Walter Eichhorn

Diese berühmte, schon legendäre T-6 (Walter Eichhorn flog sie seit 1976), wurde 2021 in die Hände der Flying Bulls übergeben, die dieses Flugzeug perfekt in flugfähigem Zustand erhalten.

Was war der Anlass dieses langen Fluges? Kein geringerer als der 6. Oktober 2023, … nicht nur das Jubiläum „100 Jahre Tempelhofer Flugfeld,“ - sondern bezeichnenderweise genau zu diesem Datum eröffnete der Flughafen Siegerland eine neue, moderne Flugzeughalle. Was hat eine Halleneröffnung in Deutschland mit Österreich zu tun?

Das Besondere: Der Flughafen widmet sie dem bekannten Flieger Walter Eichhorn! Der Öffentlichkeit vielfach bekannt unter anderem durch seine europaweiten Auftritte in Airshows, gemeinsam mit seinem Sohn Toni Eichhorn, die auch Österreich vielfach ihren Besuch abstatteten. Immer eine harmonische Vater-Sohn-Vorführung, die nie riskant war und durch eine wunderbare Choreographie glänzte.

Walter Eichhorn, geboren am 20. Juli 1936 in Jever, aufgewachsen in unmittelbarer Nachbarschaft des Fliegerhorstes Jever, war von klein an von der Fliegerei fasziniert.Seinen wechselreichen Lebenslauf hier zu dokumentieren würde den Rahmen dieser Zeilen sprengen. Zahlreiche Ehrungen wurden ihm in seinem Leben zuteil.

Der geehrte - eine lebende Legende.

Sie gipfelten beispielsweise im Jahr 2018, als Walter Eichhorn zum Mitglied der „Living Legends of Aviation“ erkoren wurde, - ein exklusiver Kreis von wenigen Stars der Weltluftfahrt. Gleichzeitig erhielt er den „Bob Hoover Freedom of Flight-Award“, der von der inzwischen verstorbenen amerikanischen Test- und Kunstfluglegende Bob Hoover gestiftet wurde.

Am 12. Februar 2021 wurde Walter Eichhorn in Würdigung seiner Verdienste um die Luft- und Raumfahrt in die „Traditionsgemeinschaft „Alte Adler“ e. V.“ aufgenommen. Eine Vereinigung von Personen, die sich durch bedeutende Einzelleistungen um die Luft- und Raumfahrt verdient gemacht haben.

Das Datum 06.0ktober 2023 wird Walter Eichhorn aber mit Sicherheit im Gedächtnis bleiben, denn auf ein „vermeintliches Grillfest“ an dem von ihm oft genutzten Flughafen Siegerland eingeladen, wurde für ihn das Ereignis zu einer großen Überraschung!

Einweihung der neuen Halle H und Walter Eichhorn im Mittelpunkt, denn diese Halle ist nun zu einem Denkmal für ihn geworden, … die „Walter Eichhorn Halle“ !

Geschätzte 200 Gäste waren zu diesem Ereignis erschienen, - alle wussten worum es mit dieser Feier ging und niemand hatte sich „verplappert“. Die Überraschung für Walter Eichhorn war perfekt gelungen und er überwältigt. Aus vielen Phasen seines Fliegerlebens waren Wegbegleiter erschienen.

Landrat Andreas Müller eröffnete mit der Veranstaltung die Halle H und übergab dem Journalisten Michael Linke das Mikrofon für die Laudatio, in der Motivation und Werdegang Walter Eichhorns den Gästen nahe gebracht wurden.

Walter Eichhorn mit seinem Sohn Toni, ebenfalls Pilot.

Ein persönlicher Freund Walters aus seiner Fallschirmspringerzeit, der ehemalige Airbus-Chef Tom Enders, ließ es sich nicht nehmen eine persönliche Würdigung auszusprechen.

Sowohl Mitglieder der Messerschmidt-Stiftung waren aus Manching angereist (Walter Eichhorn flog früher auch deren Me-109), als auch mit der längsten Strecke aus Salzburg Piloten der Flying Bulls. Der Chefpilot der Flying Bulls, Raimund Riedmann und ein guter Freund Walter Eichhorns, hatte sie für dieses denkwürdige Ereignis extra zum Flughafen Siegerland geflogen.

So erhielt Walter Eichhorn noch einmal die Gelegenheit gemeinsam mit seinem Freund in seiner früheren T-6 eine ausgedehnte Platzrunde zu fliegen.

Walter Eichhorn mit Raimund Riedmann.

Dass aus seiner Zeit bei der Lufthansa-Berlin-Stiftung zahlreiche Ju52-Kollegen erschienen waren, vergrößerte den Überraschungseffekt zusätzlich.

Nicht alle Gäste waren dem Autor bekannt, doch alle hatten in besonderer Weise Bezug zu Walter Eichhorn und sind eine Erwähnung wert!

Diese Ehrung für Walter Eichhorn ist jedenfalls eine ganz außergewöhnliche und ihm sei auch auf diesem Wege aus der gesamten Fliegerwelt dazu gratuliert!

Text & Fotos: Jan Frieben