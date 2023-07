Fotobericht: Spitzerberg lud Jungfeuerwehrleute zum Segelfliegen ein

Was haben Segelfliegen und Feuerwehrwesen gemeinsam? Ohne Kameradschaft und Teamwork funktioniert es nicht. Das Team vom Flugsportzentrum Spitzerberg unter Obmann Rudi Wenighofer ist bekannt dafür, den Flugsport und das Ansehen der Flieger in der Öffentlichkeit zu fördern. Es hatte schon vor einigen Jahren kostenlose Segelflüge für Sehbehinderte Menschen durchgeführt. "Das war damals ein großer Erfolg", so Wenighofer im Gespräch mit "Austrian Wings".

Und nun reifte die Idee, besonderen jungen Menschen, die so viel für die Gemeinschaft leisten, eine kleine Freude zu bereiten. Anfang des Monats luden die Spitzerberger Flieger daher rund ein Dutzend Jungfeuerwehrleute - unter anderem aus dem benachbarten Hundsheim und Bad Deutsch Altenburg - zum kostenlosen Segelfliegen ein.

Mehrere Stunden lang hoben die OE-5043 und die OE-5221 mittels Winde regelrecht im Akkord ab. Die glänzenden Augen der jungen Feuerwehrkameraden belohnten das Team des Spitzerberg für seinen Einsatz und wer weiß, vielleicht findet sich der eine oder andere Teilnehmer ja demnächst in einem Segelfliegerkurs wieder ...

Fotoimpressionen:

(red CvD)