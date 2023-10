Flughafen Frankfurt: Im Winter zu 242 Zielen weltweit

Am 29. Oktober 2023 tritt am Flughafen Frankfurt (FRA) der neue Winterflugplan in Kraft. Im kommenden Winter bieten 82 Fluggesellschaften Passagierflüge zu weltweit 242 Reisezielen in 94 Ländern an*. Der Flughafen Frankfurt ist damit weiterhin Deutschlands wichtigstes internationales Luftverkehrsdrehkreuz mit den meisten interkontinentalen Zielen. Der Winterflugplan gilt bis zum 31. März 2024.

In der Winterflugperiode bieten zwei neue Fluggesellschaften innereuropäische Flüge an. Die griechische Airline Sky Express (GQ) fliegt sechs Mal pro Woche ab Frankfurt Airport in die griechische Hauptstadt Athen (ATH). Somit erhöht sich die Anzahl der wöchentlichen Flüge von FRA nach Athen auf durchschnittlich 40. Verbindungen nach ATH bieten auch die Airlines Aegean (A3) und Lufthansa (LH) weiterhin an. Neu abheben wird ab Dezember die isländische Play (OG). Mehrmals wöchentlich verbindet Play Frankfurt ab diesem Zeitpunkt mit ihrer Basis in Reykjavik (Island) und ergänzt damit das bestehende Flugangebot von Lufthansa und Icelandair (FI). Insgesamt steigt das Angebot im Schnitt auf 13 wöchentliche Verbindungen an den Airport Keflavik (KEF).

Im interkontinentalen Verkehr kehrt Rio de Janeiro (GIG) wieder in den Flugplan zurück. Lufthansa (LH) bringt Passagiere zunächst wieder drei Mal wöchentlich in die brasilianische Metropole am Zuckerhut. Im Winter 2019/2020 bediente LH diese Strecke sechs Mal pro Woche. Im asiatischen Raum erhöhen sich im kommenden Winter die angeflogenen Destinationen in Indien. Die indische Fluggesellschaft Vistara (UK) startet ab dem

15. November sechs Mal pro Woche nach Mumbai (BOM) und ergänzt somit die täglichen Flüge der Lufthansa. In die indische Großstadt Hyderabad (HYD) geht es ab dem 16. Januar 2024 wieder fünf Mal wöchentlich mit Lufthansa. Im kontinentalen Verkehr führt LH sämtliche im vergangenen Sommer neu aufgenommenen Europa-Verbindungen fort.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Zahl der wöchentlichen Flugverbindungen ab FRA um 16 Prozent. Mit durchschnittlich 3.759 Passagierflügen pro Woche ist das Flugangebot im Winterflugplan wieder annähernd bei dem Vergleichswert vom Winter 2019/2020 angekommen. 2.765 Verbindungen zu 126 Destinationen bedienen kontinentale Ziele, 994 Flüge bringen Passagiere zu 116 interkontinentalen Destinationen. Das Sitzplatzangebot liegt bei rund 690.000 Plätzen pro Woche und damit 17 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Kontinentalverkehr erhöht sich das Sitzplatzangebot um 18 Prozent, im Interkontinentalverkehr um 16 Prozent. Alle genannten Veränderungen beziehen sich auf den Vergleich zu den Winterflugplänen 2019/2020** und 2022/2023.

(red / FRA)