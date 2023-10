Flughafen Salzburg lädt am 5. Oktober um 19 Uhr in den Terminal 1 zum Recruiting Day

Hinweis: Die völlig unsinnige Gender-Form, die der Flughafen Salzburg als Kniefall vor der Politischen Korrektheit in ihrer Aussendung verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird. Der Flughafen Salzburg wird aufgefordert, zu einer normalen Sprache zurückzukehren, wie sie auch von der Mehrheit der Bevölkerung verwendet und gewünscht wird, und die Menschen nicht mit ihrem ideologischen Gender-Unsinn zwangszubeglücken.

Im Jahr 2022 startete der Flughafen trotz andauernder Corona-Pandemie wieder so richtig durch und konnte am stärksten Verkehrstag der letzten Saison immerhin rund 26.000 Passagiere an einem Tag begrüßen. In der kommenden Saison erwarten wir wieder eine Rückkehr auf Vorkrisenniveau, das heißt wir brauchen die Hilfe von arbeitswilligen Teilzeitkräften die das Stammpersonal des Flughafens bei ihrer Arbeit unterstützen.

Konkret werden helfende Hände bei der Flugzeugabfertigung (Be- und Entladung von Flugzeugen), bei der Passagierbetreuung (Passenger Service Agent: Check-In, Boarding, Arrival Service, etc.), bei der Operations (Operations Agent: Koordinierung rund um das

Flugzeug), bei unseren Reinigungskräften, bei den Sanitäts- und PRM Servicekräften (Begleitung und Transport von Menschen mit eingeschränkter Mobilität), bei den Mitarbeitern in der Gepäcksortierhalle und bei den Kollegen der Flughafendienste gesucht.

"Der Flughafen bereitet sich immer sehr gut auf die saisonalen Verkehrsspitzen vor. Damit auch diese Saisonen gut abgefertigt werden können ladet der Flughafen alle Interessierten ein, bei den Recruiting Days 2023 dabei zu sein. Eine angemessene Bezahlung ist selbstverständlich, ein tolles Team garantiert auch neben der Arbeit eine angenehme Zeit und jede Menge Mehrwerte runden unser Angebot ab. Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber, der auch durch die Krise an allen Mitarbeiter festgehalten hat und stets einen sicheren Arbeitsplatz garantiert. 2022 konnten in Summe wieder 1,2 Millionen Passagiere in Salzburg angefertigt werden, 2024 sollten es bereits wieder 1,7 Millionen werden. Du willst uns dabei helfen dieses Zeil zu erreichen? Ein spannender und abenteuerlicher Arbeitsplatz wartet auf interessierte Bewerber", heißt es seitens des Flughafens.