Bernhard Wodl neuer CCO am Flughafen Salzburg

„Ich freue mich sehr, Bernhard Wodl als neues Teammitglied in der Geschäftsleitung des Flughafens begrüßen zu dürfen. Bernhard Wodl war bis zu seinem Start hier am Flughafen Lufthansa General Manager für die Region Kaukasus, Zentralasien, Belarus und die Russische Föderation. Als Luftfahrtprofi wird er künftig den großen Bereich Vertrieb & Aviation verantworten und weiterentwickeln“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Neben der Entwicklung von innovativen Verkaufs- und Marketingstrategien leitete Bernhard Wodl unter anderem als General Manager die Geschäfte der Lufthansa in Bosnien, Kroatien,Montenegro, Slowenien und Serbien. Davor hatte er den Posten des Regionaldirektors bei Swiss International Airlines (Verantwortungsbereich Österreich und Zentral-Osteuropa) inne und übernahm in dieser Funktion die strategische Ausrichtung der Vertriebsorganisation.

(red / SZG)