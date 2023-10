Flughafen Wien warnt vor Internet-Betrugsmasche

"Vorsicht: Derzeit kursieren auf Facebook Fakeprofile, die den Auftritt und das Logo des Flughafen Wien imitieren, um mit gefälschten Gewinnspielen oder ähnlichem sensible Daten zu erhalten. Diese Seiten haben nichts mit dem Flughafen Wien zu tun. Wir empfehlen, nicht auf Links unbekannter Herkunft zu klicken oder sensible Daten an Unbekannte weiterzugeben", erklärte ein Pressesprecher des Flughafens gegenüber "Austrian Wings", nachdem er von unserer Redaktion auf so eine Betrüger-Seite aufmerksam gemacht wurde.

(red)