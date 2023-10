Tauschtag der Flughafenfreunde Wien: Lebende Legende und Top-Buchautoren zu Besuch

Am vergangenen Samstag ging im Office Park 4 des Wiener Flughafens der schon traditionelle Tauschtag über die Bühne.

Die Flughafenfreunde Wien sind mittlerweile sind aus der Szene der österreichischen Luftfahrtfreunde nicht mehr wegzudenken. Am Samstag, 14. Oktober, fand auf dem Flughafen Wien wieder der traditionelle Tauschtag statt. Der Flughafen Wien stellte dafür Räumlichkeiten im Office Park 4 zur Verfügung. Die Besucherwelt war mit dem Birdy Flugsimulator vertreten, der kostenlos ausprobiert werden konnte. Zahlreiche Aussteller boten an ihren Ständen die verschiedensten Airline-Memorabilia an: Sicherheitskarten von längst dahingeschiedenen Airlines, Modelle von Flugzeugen, die seit Jahren vom Himmel verschwunden sind (wie auch ihre einstigen Betreiber), Postkarten, Geschirr, Bücher, und vieles mehr.

Apropos Bücher. Dem Team um Flughafenfreunde-Obmann Gernot Kastner war es gelungen, die Creme de la Creme der heimischen Luftfahrt-Buchautoren zu gewinnen. Neben Gottfried Holzschuh, der sein neuestes Werk "Der Wiener Flughafen - eine faszinierende Bilderreise in die 50er- und 60er-Jahre" vorstellte, hielten auch Patrick Huber, u. a. Autor des Standardwerkes über die Flugtagkatastrophe von Ramstein, und Dieter Haselsteiner Vorträge. Haselsteiner präsentierte dabei sein neuestes Buch mit dem Titel "Europas Flughäfen im Blickpunkt".

Als besonderer Ehrengast war auch Maria Jakl mit einem ihrer Enkel gekommen. Die geistig und körperlich rüstige 90-Jährige gilt in der österreichischen Luftfahrtszene als lebende Legende und war eine von drei AUA-Stewardessen auf dem Erstflug der Nachkriegs-AUA im Jahr 1958. Beim großen Fest anlässlich 60 Jahre AUA vor 5 Jahren war Jakl ebenfalls einer der Ehrengäste - siehe unsere damalige Foto- und Videoreportage.

Höhepunkt war um 12:30 Uhr die Tombola, bei der zahlreiche attraktive Preise - zur Verfügung gestellt von Sponsoren - zur Verlosung gelangten.

Gegen 13 Uhr klang die gelungene Veranstaltung dann aus und sowohl Besucher als auch die Flughafenfreunde selbst freuen sich schon jetzt auf den Tauschtag 2024.

Fotoimpressionen

Die Autoren Patrick Huber, Dieter Haselsteiner und Gottfried Holzschuh boten an ihren Ständen ihre neuesten Publikationen an.

Gottfried Holzschuh.

Es war einmal: Modell der AN-225, die im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine zerstört wurde.

Lockheed Tristar.

Der Birdy-Flugsimulator der Besucherwelt des Wiener Flughafens.

Das neueste Buch von Dieter Haselsteiner.

Für das leibliche Wohl war - zu absolut moderaten Preisen - ebenfalls gesorgt.

Fast jedes 2. Los gewann - entsprechend lange waren die Warteschlangen beim Abholen der Preise.

Die lebende Legende Maria Jakl mit Martin Dichler, Luftfahrtjournalist und langjähriger Obmann der Flughafenfreunde Wien.

(red TM)