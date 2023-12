Fotobericht: Luxembourg Air Rescue (LAR) erhält neue Helikopter

Am Freitag, den 8. Dezember 2023, hat die LUXEMBOURG AIR RESCUE (LAR) ihre zwei neue Helikoptern vom Typ Airbus Helicopters H145-D3 auf dem Flughafen Findel in Luxemburg der Presse vorgestellt. Während die erste Maschine bereits seit Juni dieses Jahres im Einsatz steht und schon mehr als 200 Einsätze für die LAR absolviert hat, wurde die zweite Maschine erst am vergangenen Mittwoch von der Werft der DRF im deutschen Baden-Baden nach Luxemburg-Findel überstellt.

Die zwei Helikopter wurden bei der DRF Luftrettung erworben, von Grund auf modernisiert und mit dem neuen 5-Blatt-Rotor ausgestattet. Außerdem wurde die medizinische Ausrüstung auf LAR-Standard gebracht.

Die neuen H145 sind der ganze Stolz der Luxemburger Rettungsflieger.

Die LX-HSL trug früher die Kennung D-HDSM, die LX-HLP flog für die DRF als D-HDSO. Mit einem gewissem Stolz konnte der Präsident der LAR, René Closter, mitteilen dass ein großer Teil der Finanzierung der beiden Helikopter durch Spenden der Bevölkerung aus dem Großherzogtum Luxemburg und der Großregion ermöglicht wurde. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, die beiden H145 zu erwerben.

Zum Abschluss der Präsentation gab der Präsident auch einen Ausblick in die Zukunft. So sei geplant, auch die verbliebenen MD902 Explorer durch moderne H145-D3 zu ersetzen.

Die aktuelle LAR-Flotte:

4 MD HELICOPTERS MD902 Explorer

2 AIRBUS HELICOPTERS H145-D3

3 BOMBARDIER LEARJET 45XR

1 BOMBARDIER CHALLENGER CL-600-2B16 (604 VARIANT)

Weitere Fotoimpressionen

Zur Flotte gehört auch ein Ambulanzjet für Repatriierungen.

Die Tage des MD902 sind gezählt.

Text & Fotos: Raymond Michaux, Luxemburg