Terrorstaat Iran führt Luftangriffe auf Nachbarländer durch

Das radikal-islamische iranische Regime, das seit Jahren die eigene Bevölkerung unterdrückt und unter Verdacht steht, für internationalen Terrorismus verantwortlich zu sein (unter anderem für den Anschlag auf Pan Am 103 über Lockerbie), hat in der Nacht Luftangriffe auf den Irak und auf Syrien durchgeführt.

Mit Drohnen und Raketen griff der Iran in der Nacht etwa die nordirakische Stadt Erbil in der autonomen Region Kurdistan sowie Ziele in Syrien an. Es habe unter anderem in der Nähe von US-Einrichtungen Explosionen gegeben.. Es gebe zahlreiche Tote, melden internationale Agenturen. Unter den Opfern sollen sich auch Zivilisten befinden.

Der Iran, der von einem radikal-muslimischen Mullah-Regime geführt wird (u. a. werden Frauen, die sich weigern, Kopftuch zu tragen, beispielsweise inhaftiert, misshandelt und per Gerichtsurteil ausgepeitscht) gilt als Terrorstaat und ist international seit Jahren mit Sanktionen belegt. So steht der Iran beispielsweise auch im Verdacht, für den Terroranschlag auf die Pan Am 103 über Lockerbie im Jahr 1988 verantwortlich zu sein.

Nach eigenen Angaben wurden die nächtlichen Angriffe auf die Nachbarländer von der "Iranischen Revolutionsgarde" durchgeführt.

(red)