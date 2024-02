Salzburg: Neue Destinationen im Sommerflugplan

Ab Salzburg werden laut Aussendung des Flughafens in diesem Sommer die Destinationen Monastir, (Tunesien), Burgas (Bulgarien), Bukarest (Rumänien) und Skopje (Nordmazedonien) neu bedient. Außerdem wird Hurghada in Ägypten viermal wöchentlich bedient.

Islamischer Terror als Bedrohung

Ägypten gilt jedoch als nicht ungefährliches Reiseziel. Teile des Landes gelten als Sperrgebiet, es kommt seit Jahrzehnten immer wieder zu radikal-islamischen Terroranschlägen, wie etwa in Luxor 1997. Erst vor rund 8 Jahren brachten radikale muslimische Terroristen eine russische Verkehrsmaschine zum Absturz. In den Terroranschlag war offenbar auch in Techniker der Egypt Air verwickelt, der mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" sympathisierte. Zur Sicherheitssituation im Land schreibt etwa das österreichische Außenministerium explizit: "Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen besteht im ganzen Land ein allgemeines Sicherheitsrisiko von terroristischen und anderen Angriffen." Auch die Situation der Menschen- und Frauenrechte in Ägypten gibt Anlass zur Sorge.

Griechenland ist ebenfalls wieder stark vertreten. Neben den griechischen Inseln Karpathos, Korfu, Kreta, Rhodos - die Perle der Ägäis - und Zakynthos geht es nach Thessaloniki, auf die Halbinsel Chalkidiki. Die Insel Kos wird heuer zudem zweimal pro Woche angeflogen. Weiters gibt es Flugverbindungen nach Lamezia Terme, Olbia, Istanbul, Antalya, Dubai, Larnaka und Calvi. Mallorca wird täglich bedient. Nach Ibiza gibt es zwei wöchentliche Flüge.

Ergänzt wird das Charterangebot durch Linienflüge, etwa nach Belgrad, London oder Berlin.

Das gesamte Flugprogramm kann hier eingesehen werden.

