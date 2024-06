Kräftiges Passagierplus am Flughafen Salzburg

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr am Flughafen Salzburg 1.614.601 Passagiere abgefertigt, das entspricht einem Plus von 31,3% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022.

Insgesamt wurden 13.916 Flugbewegungen gezählt, ein Plus von fast 16 Prozent.

Die Wintersaison 2023/2024 brachte am stärksten Tag (17. Februar) 98 Landungen und 97 Starts und in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 wurden bereits 750.000 Passagiere abgefertigt. Zusätzlich zum Tagesgeschäft bereiten sich alle Fachbereiche am Airport auf das Planungsjahr 2025 vor, denn die bevorstehende Erneuerung der Terminallandschaft muss sehr akribisch und detailliert geplant werden, bevor 2026 der Umbau beginnt.

(red / SZG)