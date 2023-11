Wizz Air hebt 2024 wieder ab Salzburg ab

Der ungarische Billigflieger Wizz Air gibt die Wiederaufnahme der Flüge von/nach Salzburg bekannt, und zwar mit zwei Routen nach Bukarest (Rumänien) und Skopje (Nordmazedonien) und kündigt zudem London Luton (England) als neue Strecke an. Ab sofort können Passagiere ab Salzburg die neuen Strecken buchen.

„Wir freuen uns, dass die ungarische Airline Salzburg neben Wien als zweiten strategischen Partner in Österreich in ihr Destinationsangebot aufnehmen wird. Wir starten vorerst im Februar 2024 mit London Luton und nehmen im April Bukarest und Skopje ins Flugprogramm auf. An der Ausdehnung des Streckenangebots arbeiten wir in den kommenden Wochen intensiv weiter“, blickt Bettina Ganghofer, Managing Director Salzburg Airport, in die kommende Saison.

Destination Frequenz Start Ticketpreise ab London Luton Dienstag, Donnerstag, Samstag 08.02.2024 € 24,99 Skopje Montag, Mittwoch, Freitag 01.04.2024 € 19,99 Bukarest Dienstag, Donnerstag, Samstag 02.04.2024 € 19,99

(red / SZG)