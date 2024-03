Flughafenpolizei-Legende Oberst Alfred "Django" Rupf verstorben

Er war einer der bekanntesten Polizisten Österreichs, nahm den Lucona-Mörder Udo Proksch in Gewahrsam und war vor Ort, als arabische Terroristen im Dezember 1985 einen Terroranschlag auf die israelische Fluglinie EL AL auf dem Flughafen Wien verübten. Jetzt ist diese legendäre "Kieberer" im Alter von 85 Jahren verstorben, wie aus Kreisen der Exekutive informell bestätigt wurde.

Alfred „Django“ Rupf wurde 1938 in Niederösterreich geboren, trat 1958 im Alter von 20 Jahren in den Polizeidienst ein und war durch sein sorgsam gepflegtes Image sowie sein ausgesprochen markantes Erscheinungsbild ‒ schwarzer Hut, Mantel und Krawatte ‒ über Jahrzehnte der leibhaftige Inbegriff eines respektablen „Kieberers der alten Schule“. Einer breiten Öffentlichkeit wurde der auch international bestens vernetzte Sicherheitsspezialist bekannt, als er 1989 den österreichischen Massenmörder Udo Proksch („Fall Lucona“) verhaftete.

Seit 1965 versah er Dienst am Flughafen. In seiner Funktion als Leiter des kriminalpolizeilichen Dienstes am Flughafen Schwechat Anfang der 1980er Jahre, arbeitete er unter anderem auch eng mit der israelischen Fluggesellschaft El Al zusammen und war maßgeblich für die Sicherheit auf dem Flughafen Wien Schwechat verantwortlich.

2001 veröffentlichte die Autorin Elisabeth Strunz das Buch "Sie nannten ihn Django. Fälle, Storys & Anekdoten aus den 15.695 Polizeitagen des Alfred Rupf."

Kollegen und Wegbegleiter schätzten "Django" Rupf als "Mann der alten Schule", der noch "Handschlagqualität" hatte.

Ich selbst telefonierte noch im Herbst des vergangenen Jahres mehrere Male mit "Django" für mein Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten - von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt", für das er mir bereitwillig ein ausführliches Interview zum Terroranschlag auf dem Flughafen Wien im Dezember 1985 gab. Damals ermordete ein arabisches Terrorkommando bei einem Anschlag auf den EL AL Schalter 3 Menschen und verletzte zahlreiche weitere schwer.

Nun ist Alfred "Django" Rupf, der innerhalb der Polizei, ganz besonders aber am Flughafen Wien, eine Legende war, im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus verstorben, wie mir mehrere ehemalige Kollegen telefonisch bestätigten.

Ich drücke seiner Familie meine Anteilnahme aus - mögen sie Trost in dem Wissen finden, dass das Andenken an "Django" in seinen vielen Freunden und Kollegen weiterleben wird.

Leb' wohl, Django!

P. Huber

