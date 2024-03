Michael Gruber neuer Emirates Sales Executive Leisure für Österreich

In seiner neuen Rolle wird Michael Gruber (32) für die Entwicklung und Umsetzung von Vertriebsstrategien verantwortlich sein, um das Wachstum und die Präsenz von Emirates auf dem österreichischen und slowakischen Markt weiter zu stärken. Seine Aufgaben umfassen die Gewinnung neuer Kunden, die Pflege bestehender Geschäftsbeziehungen sowie die Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten.

Der Niederösterreicher ist schon seit 2010 in unterschiedlichen Bereichen der Tourismus- und Flugbranche tätig. Zuletzt hatte er die Position des Key Account Manager Austria bei dem Reiseunternehmen FTI Touristik inne. Michael Gruber verfügt über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Marketing, Vertrieb sowie Projekt- und Prozessmanagement. Seinen Fachabschluss machte er an einer Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe.

(red / EK)