Emirates, IATA und Airbus starten einen erweiterten A350-Umschulungskurs für Piloten

Ab Mitte 2024 werden 65 A350 an Emirates ausgeliefert. Anlässlich dessen hat sich die Fluggesellschaft mit der IATA (International Air Transport Association) und Airbus zusammengeschlossen, um ein erweitertes kompetenzbasiertes Schulungs- und Beurteilungsprogramm (CBTA) für das A350 Type Rating anzubieten. Eine erste Gruppe von 256 Piloten wird im Rahmen des neuen Kurses ab Juli 2024 am Emirates Training College in Dubai ausgebildet.