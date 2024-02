Mit Video: Fotoreportage Emirates A380-Rückkehr zum Flughafen Wien

Am gestrigen Mittwoch ist der A380 von Emirates nach fast vier Jahren wieder in Wien gelandet. Rund 400 Reisende sind mit dem Erstflug um 12:25 Uhr Ortszeit in der österreichischen Hauptstadt angekommen. Ab sofort setzt Emirates den zweistöckigen Publikumsliebling wieder für die Nachmittagsflüge ab Wien ein. Emirates und das Team der Besucherwelt des Wiener Flughafens ermöglichten es ausgewählten Medienvertretern sowie Personen, die die Teilnahme bei einem Gewinnspiel gewonnen hatten, hautnah bei der Ankunft des A380 mit dabei zu sein. Eine Austrian Wings Foto- und Videoreportage.

Bereits am 26. Mai 2014 landete das ikonische Flugzeug anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Emirates in Österreich erstmals regulär auf österreichischem Boden - hier geht's zur damaligen Austrian Wings Fotoreportage. Ab 2016 startete Emirates dann die Linienverbindung ab und bis Wien mit dem A380.

Videoimpressionen von der Rückkehr des Emirates A380 nach Wien - Video: Austrian Wings Media Crew

Seit August 2022 musste Wien auf den Emirates-A380 verzichten. Nun ist Emirates die einzige Fluglinie, die den Flughafen Wien regulär mit dem A380 bedient.

Foto: Thomas Ranner

„Wir freuen uns sehr, den A380 zurück auf die Route Wien-Dubai zu bringen und unseren Passagieren damit wieder das unvergleichliche Erlebnis an Bord des beliebten Flugzeugs zu bieten. Der A380 ist das Aushängeschild von Emirates und ein Publikumsliebling auf der ganzen Welt. Die Rückkehr des A380 nach Wien markiert einen Meilenstein für Emirates in Österreich und zeigt die Wichtigkeit unseres Marktes für das globale Streckennetz“, so Elisabeth Zauner, Country Managerin Emirates Österreich, zur Wiederaufnahme des A380 in den Flugplan. Zauner ließ es sich nicht nehmen, mit einem Teil ihres Teams der "zweiten Erstlandung" persönlich beizuwohnen.

Foto: Thomas Ranner

Der A380 ist das derzeit größte Passagierflugzeug der Welt und das Flaggschiff der Emirates-Flotte. Mit 14 Sitzen in der First Class, 76 in der Business Class und 429 Sitzen in der Economy Class bietet er Platz für insgesamt 519 Passagiere. Damit können knapp 20% mehr Passagiere befördert werden als bisher. Der A380 verlässt als EK 127 Dubai um 08:55 Uhr Ortszeit und erreicht die österreichische Hauptstadt um 12:25 Uhr Ortszeit. Als EK 128 startet der Airbus um 15:10 Uhr Ortszeit wieder in Wien und kommt um 23:40 Uhr Ortszeit in Dubai an.

Foto: Thomas Ranner

Reisende kommen auf der Strecke Wien-Dubai so auch wieder in den Genuss der Annehmlichkeiten, die der Emirates-A380 bietet. Neben der First Class Suiten können Passagiere in der First Class auch die Shower Spas nutzen – weltweit die einzigen Duschen an Bord eines Linienflugzeugs. Am Oberdeck finden Reisende der First und Business Class auch die Onboard Lounge. Darüber hinaus gibt es für alle Fluggäste internationale und regional inspirierte Küche sowie das umfangreiche Inflight-Entertainment-System ice mit mehr als 6.500 Kanälen für On-Demand-Entertainment.

Foto: Thomas Ranner

Auch Julian Jäger, Joint CEO des Flughafen Wien, ist begeistert von der Rückkehr des Emirates A380: „Ich freue mich, dass der A380 von Emirates wieder im Regelbetrieb nach Wien eingesetzt wird. Das größte Passagierflugzeug der Welt ist ein Highlight für alle Reisenden und eine große Bereicherung für den Flughafen Wien. Die damit verbundene Kapazitätserweiterung ist ein weiteres Zeichen für die Stärkung der Verbindungen in den Nahen und Mittleren Osten und gut für den Tourismus von und nach Österreich.“

Emirates ist mit derzeit 116 Flugzeugen in ihrer Flotte der weltweit größte Betreiber von A380-Flugzeugen. Knapp 90 A380 sind derzeit im weltweiten Streckennetz von Emirates im Einsatz, unter anderem zu den beliebten Zielen Bangkok, Mauritius, Denpasar/Bali und Sydney.

Weitere Fotoimpressionen (nicht in chronologischer Reihenfolge)

Foto: Thomas Ranner

Emirates-Österreich-Chefin Elisabeth Zauner (2. von rechts) war bei der "zweiten Erstlandung" des A380 persönlich vor Ort - Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Blick in eines der vier imposanten Triebwerke - Foto: Thomas Ranner

Das Hauptfahrwerk - Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: Thomas Ranner

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Emirates-Österreich-Chefin Elisabeth Zauner hatten allen Grund zur Freude - Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

Foto: www.der-rasende-reporter.info

(red CvD)