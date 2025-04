"Indian Air Force One" soll Österreich morgen wieder verlassen

Austrian Wings berichtete in einer umfassenden Foto- und Videoberichterstattung über die Ankunft der indischen "Air Force One" am Dienstag in der Nacht. Die indische Präsidentin Draupadi Murmu war mit dem Flugzeug in Wien gelandet, um danach per Autokonvoi zu ihrem Staatsbesuch in die Slowakei weiterzureisen.

Jetzt steht fest, wann die Regierungsmaschine nach Indien zurückfliegen soll. Voraussichtlich morgen zwischen 11 und 12 Uhr wird die Triple Seven (Registrierung: K7066) den Flughafen Wien wieder verlassen. In diesem Zeitraum ist daher auch mit einer erneuten temporären Sperre der B9 sowie der Zufahrtsmöglichkeit zum Flughafen Wien zu rechnen.

Aktuell haben Planespotter die Möglichkeit, die Boeing 777 vom Parkhaus 4 aus zu fotografieren. Denn sie ist auf den Kilo Parkpositionen abgestellt.

(red)