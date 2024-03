Turkish Stars: Absturz bei Trainingsflug fordert Todesopfer

Bei einem Trainingsflug der türkischen Kunstflugstaffel Turkish Stars ist ein Jet abgestürzt. Eine Person am Boden kam dabei ums Leben.

Die Staffel hatte in der türkischen Region Konya einen Trainingsflug durchgeführt. Während des Landeanfluges geschah dann das Unglück: Aus vorerst unbekannter Ursache stürzte einer der Jets vom Typ NF-5A ab. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten, doch am Boden kam ein Militärangehöriger ums Leben. Die Unglücksursache wird nun untersucht.

Die Flugsicherheit in der Türkei gilt sei vielen Jahren als problematisch. Auch bei den Turkish Stars gab es in der Vergangenheit bei Flugschauen wiederholt Verstöße gegen die vordefinierten Sicherheitsregeln, was dazu führte, dass manche Airshow-Betreiber die Turkish Stars seither nicht mehr einladen.

(red)