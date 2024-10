Solotürk F-16 stürzt bei Airshow fast in Publikum

In letzter Sekunde und nur mit viel Glück sind die Besucher des "Teknofest" in der Türkei augenscheinlich einer Katastrophe entgangen.

Im Rahmen des Teknofest gab es auch eine Flugvorführung einer F-16 der türkischen Luftwaffe, geflogen vom "Solotürk". Wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen, verlor der Pilot dabei offensichtlich kurzzeitig die Kontrolle über sein Flugzeug, was dazu führte, dass es beinahe zum Crash gekommen wäre. Erst in letzter Sekunde und augenscheinlich gefährliche nahe am Publikum konnte der Flugzeugführer seine F-16 abfangen. Die Flugsicherheit in der Türkei gilt generell als problematisch, wie Austrian Wings schon in einem auch von der Fachwelt viel beachteten Kommentar 2017 aufzeigte.

Probleme und Zwischenfälle gibt es auch immer bei der türkischen Militärluftfahrt. Erst heute verunglückte eine Maschine der Turkish Stars - Austrian Wings berichtete. Die Turkish Stars werden seit vielen Jahren nicht mehr zur Airpower nach Zeltweg eingeladen. Offiziell wurde dies nie begründet, wie Austrian Wings jedoch aus für gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfuhr, sollen Sicherheitsbedenken der Grund sein.

Seit der Flugtagkatastrophe von Ramstein im Jahr 1988 gelten auf professionellen Airshows strenge Sicherheitsauflagen mit exakt festgelegten Mindestflughöhen über Grund und einem entsprechenden Abstand zum Publikum, das keinesfalls überflogen werden darf.

(red GP, TuG)