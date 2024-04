Nach 51 Jahren stellte der maltesische Flagcarrier Air Malta am Ostersonntag den Betrieb ein. Es gibt bereits eine Nachfolgegesellschaft.

1973 gegründet, war Air Malta zuletzt in schwere finanzielle Turbulenzen geraten. Am 31. März 2024 führte die Airline ihren letzten Flug durch. Ironie der Geschichte: Der Erstflug nach der Gründung fand fast genau 50 Jahre zuvor, am 1. April 1974 statt.

Als Nachfolgegesellschaft trat sofort die neu gegründete KM Malta Airlines in die Fußstapfen von Air Malta. Der neue Flagcarrier übernahm auch die Flotte von Air Malta. Das Streckennetz wurde allerdings massiv zusammengekürzt.

(red)