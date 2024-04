In Deutschland wird seit drei Tagen ein autistischer Junge vermisst. Bei der Suchaktion kommen auch Luftfahrzeuge zum Einsatz.

Seit vier Tagen ist in Deutschland der autistische Arian verschwunden. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie das Kind in Richtung Wald läuft. Einsatzkräfte am Boden suchen mit einem Großaufgebot nach dem Kind.

Darüber hinaus unterstützen Polizeihubschrauber die Suche. Außerdem kam ein Tornado der deutschen Luftwaffe mit einem speziellen Wärmebildsuchgerät zum Einsatz. Bisher fehlt von Adrian, so der Name des Kindes, allerdings jede Spur.

(red)