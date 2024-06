Angesichts der Bedrohung für die Sicherheit und den Frieden in Europa durch den Terrorstaat Russland rüstet auch die Bundeswehr in Deutschland auf. So erhält allein die Luftwaffe 20 zusätzliche Eurofighter. Das gab der deutsche Kanzler Olaf Scholz, der wegen seiner Zauder-Haltung bei der Unterstützung der Ukraine regelmäßig scharf kritisiert wird, am ersten Tag der derzeit in Berlin stattfindenden Luftfahrtmesse ILA bekannt.