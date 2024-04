Discover Airlines stockt Verbindungen ab München und Frankfurt auf

Von Alta bis Zanzibar: Wahl zwischen Schneeschuhwanderung und Strandspaziergang

Auf der Langstrecke stehen im Winter die bekannten Sonnenziele im Flugplan. Reisende können sich auf die Neuaufnahme Tulum freuen, die neben Punta Cana (5x) und Cancún (3x) das Karibikprogramm ergänzt. Immer donnerstags und sonntags bietet Discover Airlines dorthin die einzige Direktverbindung aus Europa an. Häufiger als im vergangenen Winter hebt die Airline außerdem nach Orlando (10x) und Tampa Bay (6x) ab. Fort Myers (2x) und Las Vegas (3x) runden das Angebot nach Nordamerika ab. Das östliche und südliche Afrika sowie der Indische Ozean bleiben mit sieben Destinationen ein Schwerpunkt im Streckennetz der Airline.

Wer Kälte und Schnee vorzieht, kann sich über die tägliche Verbindung ins kanadische Calgary freuen. Bereits im vergangenen Winter hat Discover Airlines die Zusammenarbeit mit Air Canada im Rahmen der bestehenden Joint Venture Partnerschaft intensiviert und fliegt seitdem ganzjährig die Verbindung Frankfurt – Calgary.

Natur und Winter pur erwartet Reisende nach deutlich kürzerer Flugzeit auch im norwegischen Alta (2x) und im finnischen Kittilä (2x). Die Ziele Richtung Norden sind ein absolutes Novum im Winterflugplan der Ferienairline. Auf Grund der guten Nachfrage hat Discover Airlines die ursprünglich geplante wöchentliche Verbindung nach Kittilä auf zwei aufgestockt.

Urlaubsklassiker auf der Kurz- und Mittelstrecke: Ganzjährig Sonne

Sowohl in Frankfurt als auch in München stehen beliebte Sonnenziele auf der Kurz- und Mittelstrecke im Flugplan. Viel Auswahl haben Reisende von beiden Flughäfen Richtung Kanarische Inseln, Gran Canaria und Teneriffa werden ab Frankfurt täglich angeflogen. Neu ist, dass Ibiza mit einem wöchentlichen Flug von beiden Flughäfen auch während des Winters bestehen bleibt. Zudem bietet Discover Airlines sowohl von Frankfurt also auch von München Flüge nach Palma de Mallorca (14/9), Madeira (4/2), Hurghada (3/2) und Marrakesch (4/4) an.

Von Frankfurt fliegt die Airline außerdem einmal die Woche nach Marsa Alam, zweimal wöchentlich nach Bari und, erstmalig auch während des Winters, zweimal die Woche nach Heraklion.

Die Flüge sind unter discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.

(red / Discover Airlines)