Flughafen München legte im September um 12,5 Prozent zu

Der Münchner Flughafen verzeichnet in den ersten neun Monaten dieses Jahres weiter Wachstum. Von Januar bis September wurden knapp 31,4 Millionen Fluggäste gezählt. Der Zuwachs um 4,5 Millionen Reisende im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht einem Plus von 12,5 Prozent.

Der Wachstumstrend im August setzte sich auch im September fort. Die Passagierzahlen blieben mit 4,1 Millionen nur aufgrund des kürzeren Monats (30 Tage) hinter dem August (31 Tage) mit 4,2 Millionen Gästen zurück. Allein in den letzten anderthalb Septemberwochen reisten über eine Million Passagiere über den Flughafen München.

Auch die Anzahl der Starts und Landungen am Münchner Flughafen steigt weiter an. Von Januar bis September wurden über 247.000 Flugbewegungen registriert, was einem Plus von knapp neun Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Das Frachtaufkommen wuchs insgesamt mit fast 228.000 Tonnen – ein Plus von knapp neun Prozent. Rund 18.000 Tonnen Fracht wurden in den vergangenen neun Monaten mehr umgeschlagen als im selben Zeitraum des Vorjahres.

