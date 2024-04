Eurowings bietet mehr als 600 wöchentliche Flüge nach Spanien

Mehr als 600-mal pro Woche nach Spanien, knapp 100 Routen und 14 verschiedene Zielflughäfen: Eurowings bietet 2024 das bisher größte Spanienangebot. Im Fünf-Jahresvergleich sind vor allem die Anzahl an Abflughäfen und Verbindungsfrequenzen gewachsen. Deutschlands größter Ferienflieger bietet in diesem Jahr rund ein Drittel mehr Sitzplätze an als noch 2019 und die Nachfrage steigt weiterhin. Neben der Balearischen Lieblingsinsel Mallorca sind vor allem Reisen aufs küstennahe Festland etwa nach Barcelona und Malaga stark nachgefragt. Geheimtipps wie Bilbao in Nordspanien und die vulkanisch geprägte Kanareninsel La Palma runden das Programm ab. Die Ziele im Überblick auf dem Festland: Alicante, Bilbao, Barcelona, Jerez de la Frontera, Malaga und Valencia; Auf den Balearen: Ibiza, Mallorca und Menorca und auf den Kanaren: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma und Teneriffa.

Ab 26 europäischen Flughäfen bietet die Lufthansa Tochter Verbindungen nach Spanien an. Darunter Prag und Stockholm außerhalb Deutschlands und seit Neustem gibt es auch Direktverbindungen ab Erfurt nach Palma de Mallorca. Alle Ziele ab den größten Abflughäfen.

8 Ziele ab Berlin

Bis zu 22-mal wöchentlich nach Palma de Mallorca

Mehrfach wöchentlich nach Malaga, Teneriffa, Gran Canaria Alicante und Ibiza

Bis zu zweimal wöchentlich nach Fuerteventura und Lanzarote

14 Ziele ab Düsseldorf

Bis zu 64-mal wöchentlich nach Palma de Mallorca

Mehrfach wöchentlich nach Alicante , Barcelona, Menorca, Lanzarote, Gran Canaria Bilbao, Fuerteventura, Malaga , Ibiza, Teneriffa, Jerez de la Frontera und Valencia

, , und Bis zu zweimal wöchentlich nach La Palma

13 Ziele ab Hamburg

Bis zu 42-mal wöchentlich nach Palma de Mallorca

Mehrfach wöchentlich nach Barcelona, Ibiza, Valencia, Fuerteventura, Gran Canaria Teneriffa und Malaga

Bis zu zweimal wöchentlich nach Alicante, Bilbao, Jerez de la Frontera, La Palma und Lanzarote

11 Ziele ab Köln

Bis zu 48-mal wöchentlich nach Palma de Mallorca

Mehrfach wöchentlich nach Barcelona, Gran Canaria, Teneriffa Ibiza, Malaga, Alicante und Valencia

und Bis zu zweimal wöchentlich nach Menorca und Lanzarote

12 Ziele ab Stuttgart

Bis zu 42-mal wöchentlich nach Palma de Mallorca

Mehrfach wöchentlich nach Alicante, Bilbao, Barcelona, Fuerteventura, Ibiza, Malaga, Teneriffa, Valencia und Gran Canaria Bis zu zweimal wöchentlich nach Lanzarote und La Palma

und

